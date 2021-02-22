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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد ركاب الطائرات في أمريكا بنسبة 18% أمس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:32 م
الطائرات في أمريكا
الطائرات في أمريكا
وكالات
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أظهرت بيانات إدارة أمن النقل الأمريكية الصادرة اليوم الإثنين، وصول عدد ركاب الطائرات في الولايات المتحدة أمس إلى 12ر1 مليون راكب، مقابل 38ر2 مليون راكب خلال اليوم نفسه من العام الماضي بتراجع نسبته 59% سنويا.

في الوقت نفسه ارتفع عدد الركاب أمس بنسبة 18% عن اليوم السابق. وارتفع متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 2ر4% عن الأسبوع السابق حيث كان المتوسط خلال الأيام الماضية 930276 راكبا. وكان متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي 28ر2 مليون راكب.

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات النقل الأمريكي ارتفعت حصة شركتي طيران ساوث ويست أير بنسبة 13% وأمريكان أير بنسبة 18% في حين ارتفعت حصة آي.أيه.جي بنسبة 5% خلال عام حتى أمس.

وتعتبر الشركات الثلاث الأكبر من حيث عدد الركاب في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

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