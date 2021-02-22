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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى حجاج يكشف كواليس دويتوهاته الغنائية مع أصالة والبحراوي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:29 م
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
محمد مجدي
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حل الفنان مصطفى حجاج ضيفًا على برنامج "عيشها بإنرجي" المذاع على راديو إنرجي 92.1، ويقدمه وائل منصور ومنة عامر.

وكشف مصطفى حجاج فى حلقة اليوم، عن كواليس تحضير أغنيته الأخيرة "ألف مرة" التى تعاون فيها مع الملحن وليد سعد وخالد تاج الدين.

ووصف مصطفى حجاج الأغنية بأنها عزيزة على قلبه، وكان ينوي طرحها بعد ألبومه المرتقب لكنه قرر طرحها مسبقا. فى الوقت الذى كشف فيه كل من وائل منصور ومنة عامر عن أن أغانيه هي الأكثر طلبا على راديو إنرجي.

وكشف مصطفى حجاج أنه كان يرغب فى العمل مع رضا البحراوي الذى يحب صوته كثيرا، فقرر تقديم أغنية أبويا قالي زمان معه، وهو محب كبير لكلماتها التى تحمل نصائح مهمة للشباب.

وأثنى مصطفى حجاج فى حواره عن أغنيته المشتركة مع الفنانة أصالة "لما تقوم ياعوم"، موضحا أنه كان يحلم اللقاء بأصالة وحضور حفلاتها فكان خبر مشاركتهما فى أغنية أمر مفرح ومفاجيء بالنسبة له.

وكشف حجاج عن الشخصية التى اقترحت اسمه على أصالة بعدما كانت تنوى تقديم الأغنية بمفردها، وهو الموزع والمنتج هانى محروس وقوبل الاقتراح بالترحيب، قائلا:" كنت فرحان إني هغني مع ست عظيمة زي دي، أصالة دي عسل وإنسانة جميلة وحاجة فوق الخيال".

وأعلن مصطفى حجاج أنه بصدد التحضير لدويتوهات قريبا رفض الإفصاح عن المشتركين معه فيها.

وعن تعاونه مع تامر حسني وشيبة ودياب فى أغنية بـ 100 وش، قال إن الأغنية فى البداية كانت مع تامر حسني فقط ثم تم تطويرها بمقاطع لباقي المغنيين، موضحا أنه لم يتخوف من المقارنة لأن كل منهم يقدم لون مختلف، قائلا: "الفكرة كانت حلوة".

وقال مصطفى حجاج، إنه كان ينوي تقديم مهرجان من قبل، ولكن بعد ظهور حمو بيكا معه في فيديو انتشر لهما على السوشيال ميديا، تسبب ذلك فى "زعل بعض الجمهورر منه"، كاشفا أن المغنى بشكل عام أصبح فى حيرة من أمره حول ماهية الأغاني التي يقدمها خوفا من رد فعل الجمهور، رغم وجود العديد من أغانى المهرجانات الجيدة والناجحة التى لها جمهورها ومغنييها.

وتحدث مصطفى حجاج عن حياته فى ظروف جائحة كورونا، وقال إن قلة الأفراح نتيجة قرارات الغلق منحه الوقت لاكتساب عادات جديدة.

من بين العادات الجديدة التى قام بها مصطفى حجاج مؤخرا هي لعب الرياضة والمداومة على الجيم ما أدى لخسارة الكثير من وزنه، كما اعتاد القراءة والطبخ.

وتحدث مصطفى حجاج مع وائل منصور ومنة عامر عن بداياته الفنية، التى كانت بالغناء فى الأفراح ومقابلته للملحن محمود عبد المنعم الذى قدمه لهانى محروس لينطلق في مشواره الاحترافي.

وروى مصطفى حجاج قصة لقائه بهاني محروس الذى استقبله فى مكتبه، وسمع منه أغنية "حبيبتى شرطة مايلة فراغ"، فتحمس له وتبناه فنيا ليقدمه معه فيما بعد أغاني أنا بتقطع من جوايا ثم مبحنلهاش ثم يا بتاع النعناع يا منعنع.

وعن التمثيل، قال مصطفى حجاج إنه لديه قدرات تمثيلية جيدة لكنه لا يرغب في تقديم أي عمل يقلل مما حققه فى مجال الغناء، وعرض عليه الكثير من الأدوار الشهيرة لكنه لم يشعر أنها تليق به.

وكشف مصطفى حجاج عن أغنيته الجديدة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب وهي "كله شمال"، وهي أغنية "هايصة وهاوس" وتنتمي لنوع مزيكا جديد ومختلف، وتحمل مفاجأة رفض الكشف عنها، وسيتم طرحها يوم الجمعة المقبل.

وأعلن مصطفى حجاج نيته للمشاركة فى تتر بأحد مسلسلات رمضان المقبل لكنه لم يستقر على اسم العمل حتى الآن لحرصه على تقديم أغنية واحدة فقط خلال الشهر.

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