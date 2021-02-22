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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد بفقدان الثقة والتعاون

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:54 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد عمر
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قال ياسر عباس، وزير الري السوداني، الإثنين، إن ملء سد النهضة دون اتفاق يؤدي لفقدان الثقة ويهدد التعاون الإقليمي.

وأعرب عباس، خلال كلمته اليوم بالخرطوم، عن أمله في أن يكون سد النهضة وسيلة للتعاون الإقليمي وليس بؤرة للنزاع السياسي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف أن شعار الخرطوم هذا العام هو إعادة التفكير في الاستثمارات الإقليمية في حوض النيل، مثل الربط الكهربائي والملاحة النهرية وبناء الخزانات والمشروعات الزراعية والسمكية، معتبرًا أن فلسفة سد النهضة تدعو للتعاون الإقليمي وليس النزاع وتقوم على توليد الكهرباء من إثيوبيا، وزيادة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي من السودان والصناعة من مصر.

وحذر من أن إعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل يشكل تهديدًا مباشرًا لتشغيل سد الروصيرص السوداني وعلى رأسها مشروعات الري ومحطات مياه الشرب والري في النيل الأزرق، ما يهدد 20 مليون سوداني.

وكشف وزير الري السوداني عن وجود آليات لديهم لمجابهة ملء سد النهضة منها الفنية والدبلوماسية وعلى رأسها تحرك السودان لتقوية وساطة الاتحاد الإفريقي، وإدخال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتلعب دور الوسطاء، بجانب العمل على اجراء اتصالات دبلوماسية وسياسية مع الكونغو الرئيس القادم للاتحاد الإفريقي.

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