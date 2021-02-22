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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا توسع برنامج التطعيم ضد كورونا للوصول إلى المناطق الريفية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:33 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال كوستادين أنجيلوف وزير الصحة في بلغاريا، إن بلاده وسعت برنامج التلقيح الجماعي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) ليصل إلى المناطق الريفية، ونشرت فرقا متنقلة للوصول إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها اعتبارا من اليوم الإثنين.

وأوضح أنجيلوف أن رؤساء البلديات في المناطق النائية يمكنهم الاستفادة من خدمات تلك الفرق.

وأضاف الوزير أنه تم كذلك استدعاء أطباء الأسرة للمساعدة في إعطاء التطعيمات، ودعم البرنامج الذي تم تنفيذه في المستشفيات، نظرا لارتفاع معدل الاهتمام به.

وقال رئيس الوزراء بويكو بوريسوف: إنه يتوقع أن تصل وتيرة الحملة التي توقفت الأسبوع الماضي إلى 15 ألف جرعة يوميا.

وبدأ برنامج التطعيم الجماعي في بلغاريا يوم الجمعة الماضي، وتشكلت طوابير طويلة في أكثر من 300 موقع تطعيم في البلاد في العاصمة صوفيا والمدن الكبرى الأخرى.

وتم التطعيم بما يقرب من 30 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية.

وبدأت بلغاريا في التطعيم في أواخر ديسمبر الماضي، حيث استخدمت 119 ألفا و354 جرعة حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أعداد الإصابة مستمرة في الزيادة، وإن لم تكن بمعدل استثنائي. وأمس الأحد تم تسجيل 227 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

ويبلغ عد الإصابات حاليا 26 ألفا و560 حالة، أي بزيادة قدرها 3 آلاف و425 حالة مقارنة بالأسبوع الماضي.

ومع ذلك، لا تزال الحكومة تقترح المضي قدما في المزيد من إجراءات تخفيف الإغلاق اعتبارًا من أول مارس المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لصناعة الخدمات الغذائية بإعادة فتح أبوابها مرة أخرى.

وقد يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن يوم الخميس المقبل.

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