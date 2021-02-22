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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النواب الفلبيني يوافق على تأسيس صندوق لتعويض المتضررين من لقاح كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:32 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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وافق مجلس النواب الفلبيني، اليوم الاثنين، على إجراء من شأنه تسريع عملية شراء الحكومة للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن تأسيس صندوق لتعويض أي مواطن تظهر عليه آثار جانبية عقب حصوله على اللقاح.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" أن مشروع قانون مجلس النواب رقم 8648 الذي يُعرَّف بمشروع قانون برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، يتضمن الآن بندًا ينص على تخصيص مبلغ قدره 500 مليون بيسو فلبيني في صندوق تعويضات لتقديم تعويض مالي لأي مواطن يتأثر سلبًا من لقاح كورونا، ويشمل ذلك الوفاة والإعاقة الدائمة والحجز في المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد بلغت 563 ألفًا و456 إصابة منذ تفشي الفيروس في الفلبين في ديسمبر عام 2019.

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