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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجلس المحافظين يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لرصف الطرق المحلية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:01 م
رصف الطرق
رصف الطرق
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بتقنية الفيديوكونفرانس.

وعرض مجلس المحافظين، تفاصيل المرحلة الأولى من الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، التي يتم تنفيذها في 12 محافظة، بواقع 197 مشروعًا، بأطوال 826.3 كم، بنسبة تنفيذ تزيد على 75%.

وتناول على نحو تفصيلي معدلات التنفيذ في كل مشروع بكل محافظة ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع الهام، حيث أشار إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من 76 مشروعًا في تلك المحافظات.

وتطرق إلى استعراض مشروعات المرحلة الثانية من المشروع في عدد من المحافظات الأخرى.

كما عرض خلال الاجتماع جانبًا من المشروعات الخاصة بوزارة النقل، مؤكدًا على الالتزام بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسئولية الإشراف على تنفيذ مشروعات الطرق والكباري داخل المحافظات لضمان التنفيذ، طبقًا للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة بمشروعات الهيئة.

وتناول مقترحات التعاون بين وزارة النقل والمحافظين في عدد من الملفات، من بينها إزالة العشوائيات أسفل الكباري؛ خاصة كباري الطريق الدائري والطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وطريق بنها المنصورة، لخطورتها، كما أكد على أهمية قيام الأحياء بوضع منظومة مستدامة لجمع المخلفات أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

كما عرض سبل التعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، فيما يتعلق بإيقاف ظاهرة التعدي على حرم الطرق السريعة والرئيسية من خلال إنشاء الأبنية المخالفة داخلها بما يعوق أعمال التطوير والتوسعة المستقبلية لهذه الطرق وتحولها إلي طرق محلية غير آمنة لمرورها داخل كتل سكنية.

واستعرض كذلك، عددًا من الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومن بينها التعاون مع المحافظين من أجل دفع أعمال تطوير المزلقانات، وإزالة التعديات على أراضي السكة الحديد، ومقترحات استثمار أراضي هيئة السكة الحديد لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأراضي.

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