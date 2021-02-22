الاتحاد الأوروبي: من الممكن التوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن حجم الصيد

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن الحجم الإجمالي لصيد الأسماك قبل نهاية مارس.وفي تصريحات بعد اجتماع افتراضي مع وزراء الثروة السمكية البالغ عددهم 27، قال مفوض البيئة فيرجينيوس سينكيفيسيوس إنه يعتقد أن اقتراح الاتحاد الأوروبي "أساس جيد للجولة المقبلة من المحادثات".وقال: "نظل على ثقة من أننا سنكون قادرين على الاتفاق على فرص صيد نهائية لعام 2021 قبل نهاية شهر مارس، والحفاظ على استمرارية عمل الصيادين والنساء لدينا من خلال استهداف الموارد المشتركة مع المملكة المتحدة".وفي ديسمبر، وافق الوزراء على حقوق الصيد المؤقتة في المياه المشتركة مع بريطانيا، لكن هذه الفترة تنتهي في نهاية مارس.وقال "لذلك من الضروري للغاية أن نتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة بشأن الحقوق النهائية لعام 2021 قبل ذلك التاريخ".كانت حقوق الصيد واحدة من أكثر الموضوعات الخلافية عندما تفاوضت الكتلة البريطانية وبريطانيا على اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست)، مما أوصل احتمالات الصفقة إلى نقطة الانهيار.في حين تم التوصل إلى اتفاق شامل حول كيفية توزيع الأسماك بين الشركاء التجاريين، حيث سيحتفظ الاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المائة من حصته من الصيد في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، لا يزال الجانبان بحاجة إلى الاتفاق على كمية الأسماك التي يمكن صيدها في المياه بشكل عام.