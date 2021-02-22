الأربعاء.. قطع المياه عن أرض سلطان وشارع عدلي يكن بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة أرض سلطان وشارع عدلي يكن بحي شمال مدينة المنيا الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى ضعف ضخ المياه بعزبة شاهين بحي غرب للقيام بأعمال إحلال وتجديد وربط خطوط مياه.وأوضح الشهاوي أن الشركة ستقوم بقطع المياه عن أهالي وسكان منطقة أرض سلطان وشارع عدلي يكن بينما سيتم ضعف ضخ المياه بعزبة شاهين بحي غرب وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط وإحلال وتجديد خطوط رئيسية بمحطة مياه البحرية بأرض سلطان وستبدأ هذه الأعمال يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري بدءا من الساعة العاشرة مساء وحتى الرابعة من فجر اليوم التالي.وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أهالي وسكان هذه المناطق بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، مؤكدا حرص الشركة على سرعة الانتهاء من هذه الأعمال في أقل فترة زمنية ممكنة وتقديم كوب مياه شرب صحي وآمن.