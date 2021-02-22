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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا تعتزم تطعيم 109 ملايين مواطن ضد كورونا خلال عامين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:58 م
كورونا في نيجيريا
كورونا في نيجيريا
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كشفت الحكومة النيجيرية عن اعتزامها تطعيم حوالي 109 ملايين مواطن ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد– 19 خلال عامين.

وأوضح فيصل شعيب، المدير التنفيذى للوكالة النيجيرية لتطوير الرعاية الصحية الأساسية، أنه "سيتم تطعيم كل المؤهلين فقط للحصول على اللقاح ممن يبلغون 18 عاما فأكثر، بمن فيهم النساء الحوامل"، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.

وأضاف أن: "قرار تطعيم النساء الحوامل سيتم اتخاذه بالتشاور مع مراكز الرعاية الصحية التي تقدم لهن خدمات رعاية، وسيؤخذ في الاعتبار إذا كن معرضات لخطر الإصابة بفيروس كورونا أم لا، وذلك استنادا إلى إرشادات مجموعة الخبراء الاستشاريين بشأن التطعيم".

وأعرب المسئول النيجيري عن توقعه أن تبدأ عمليات التطعيم بحلول نهاية شهر فبراير الجاري، حيث من المتوقع أن تحصل نيجيريا على 16 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد– أسترا زينيكا من خلال تحالف "كوفاكس" بحلول نهاية هذا الشهر.

من جانبه، قال وزير الصحة النيجيري، أوساجى إيهاناير، إن بلاده ستحصل على 500 ألف جرعة لقاح إضافية من لقاح أسترازينيكا تبرعت بها شركة إم تى إن العملاقة للاتصالات، وذلك بحلول نهاية شهر فبراير الحالي.

وأشار وزير الصحة النيجيرى إلى أن الجهود جارية لضمان التنفيذ الفعال لعمليات التطعيم عندما تصل جرعات اللقاح، وأنه تم تشكيل لجنة تنسيق لمعالجة القضايا المتعلقة بالحصول على جرعات التطعيم ضد الفيروس وتوزيعها فى نيجيريا وفقا لاستراتيجية التطعيم.

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