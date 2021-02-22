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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة «سفاح الجيزة» إلى المفتي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:43 م
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
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قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة قذافي فراج عبدالعاطي، الشهير بـ«سفاح الجيزة»، في اتهامه بقتل شقيقة زوجته "نادين"، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي حول إعدامه، وحددت جلسة 27 مارس للحكم.

وعرضت المحكمة خلال الجلسة مقاطع فيديو للمتهم أثناء تصوير جريمته، وتحوي اعترافه بارتكابها، واستخراج أشلاء المجني عليها، وجمجمة وبقايا عظام بشرية.

واستمعت المحكمة لأقوال الطبيبة الشرعية منى حمزة، وقالت إنها أجرت تحليل البصمة الوراثية لعينة من الرفات المعثور عليها، والخاصة بالضحية نادين، وقارنتها بعينة من والدتها، وجاءت النتيجة إيجابية؛ رغم إنكار الأم سابقًا أن ابنتها قتلت على يد قذافي.

وأنكر المتهم خلال الجلسة الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إنه أجبر على الاعتراف ولم يرتكب تلك الوقائع.

وطلب دفاع سفاح الجيزة من المحكمة عرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لتوقيع الكشف عليه وبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته.

وكان «سفاح الجيزة» متهمًا في قتل 4 ضحايا، منهم زوجته فاطمة زكريا، وسيدتان بينهم «نادين»، وصديقه رضا.

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