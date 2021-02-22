إحالة «سفاح الجيزة» إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة قذافي فراج عبدالعاطي، الشهير بـ«سفاح الجيزة»، في اتهامه بقتل شقيقة زوجته "نادين"، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي حول إعدامه، وحددت جلسة 27 مارس للحكم.وعرضت المحكمة خلال الجلسة مقاطع فيديو للمتهم أثناء تصوير جريمته، وتحوي اعترافه بارتكابها، واستخراج أشلاء المجني عليها، وجمجمة وبقايا عظام بشرية.واستمعت المحكمة لأقوال الطبيبة الشرعية منى حمزة، وقالت إنها أجرت تحليل البصمة الوراثية لعينة من الرفات المعثور عليها، والخاصة بالضحية نادين، وقارنتها بعينة من والدتها، وجاءت النتيجة إيجابية؛ رغم إنكار الأم سابقًا أن ابنتها قتلت على يد قذافي.وأنكر المتهم خلال الجلسة الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إنه أجبر على الاعتراف ولم يرتكب تلك الوقائع.وطلب دفاع سفاح الجيزة من المحكمة عرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لتوقيع الكشف عليه وبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته.وكان «سفاح الجيزة» متهمًا في قتل 4 ضحايا، منهم زوجته فاطمة زكريا، وسيدتان بينهم «نادين»، وصديقه رضا.