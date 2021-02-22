البحرين تدين هجومًا استهدف قافلة أممية بالكونغو

أدانت وزارة خارجية البحرين، الهجوم الذي استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قرب جوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عنه مقتل السفير الإيطالي واثنين آخرين.وأعربت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب إيطاليا، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الإجرامي الجبان، مؤكدة شجبها واستنكارها الشديد لكافة أعمال العنف والتطرف.