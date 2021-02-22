مدبولي يكلف بسرعة حصر الأراضي لإنشاء محطات الصرف

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.وشدد مدبولي على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي بدأ تنفيذها على الأرض في بعض المحافظات، لافتًا إلى أهمية الإسراع في حصر الأراضي التي سيتم تخصيصها لإنشاء محطات الصرف الصحي ضمن مشروعات المبادرة، لإصدار قرارات بتخصيصها.ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة التنسيق لسرعة الإنتهاء من حصر أعداد المنازل التي سيتم إعادة إنشائها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وترتيب أماكن بديلة لإقامة الأسر المستفيدة من هذه المشروعات مؤقتًا، بالتنسيق مع أعضاء البرلمان، والعمد ومسئولي هذه القرى، لمساعدة الجهات التنفيذية، سواء وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على سرعة تنفيذ هذه المنازل.أكد مصطفى مدبولي سرعة تمكين الجهات القائمة على تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن، من الأراضي التي سيتم تنفيذ وحدات سكنية عليها، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، والمساعدة في إصدار تراخيص البناء.وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن تكون كافة المحافظات على أهبة الإستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، مع تفعيل غرفة الأزمات في كل محافظة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الطارئة.