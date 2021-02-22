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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مقتل شاب وإصابة شقيقه على يد عمتهما ونجلها فى الوراق

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:52 م
اعدام
اعدام
إسلام قورة
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تمكن ضباط قسم شرطة الوراق من القبض على ربة منزل ونجلها مُتهَمَين بقتل ابن شقيقها والشروع فى قتل أخيه بسبب مشاكل أسرية، حيث كان المجنى عليه متزوجًا من ابنة عمته وتوفيت أثناء الولادة.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة الوراق يفيد بمقتل شاب وإصابة شقيقه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين هما ابن عمة المجنى عليهما ووالدته، حيث اعترضا طريقهما أثناء عودتهم من العمل، على إثرها نشبت مشاجرة بينهم إلى أن قام المتهمان بتوجيه الضربات إلى الشقيقين أدت إلى مصرع أحدهم ونقل الآخر إلى العناية المركزة.

وبإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، حيث تبين أنهما عمة المجنى عليهما ونجلها، حيث قررا الانتقام من الضحية بسبب شكهم أنه السبب فى وفاة ابنة عمته أثناء عملية الولادة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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