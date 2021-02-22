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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة ضابط في الجيش اللبناني خلال مداهمة شرقي البلاد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:15 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وكالات
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أصيب ضابط في الجيش اللبناني خلال تعرض قوة من الجيش اللبناني لإطلاق نار أثناء عملية دهم نفذتها قوة من الجيش في منطقة بعلبك شرقي البلاد.

وقد قتل خلال هذه العملية أحد المطلوبين، في حين تم توقيف آخر.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الإثنين إنه "بتاريخ 2021222 وأثناء قيام قوة من الجيش بتنفيذ عملية دهم مطلوبين في منطقة العسيرة - بعلبك، تعرضت لإطلاق نار، فردَّ عناصر الدورية على مصادر النيران بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد الضباط إصابة طفيفة ومقتل المدعو (ه.ي)، وتوقيف المدعو (ر.أ)".

وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، بحسب البيان "وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".

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