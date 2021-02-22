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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تحث دول الاتفاق النووي على بذل جهود عاجلة لإنقاذه

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:39 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
ا ش ا
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دعت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، جميع الدول الأطراف في الاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي لعدم الإبطاء في اتخاذ خطوات لإنقاذ الصفقة.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، نقلته قناة (روسيا اليوم)، "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قامتا بمساهمة إيجابية جسيمة في تهيئة الظروف المواتية لبدء حوار جدي بين الأطراف الحالية بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج طهران النووي) والولايات المتحدة حول عودة واشنطن إلى الصفقة النووية، وتنفيذها التزاماتها المثبتة في قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي".

أشارت زاخاروفا إلى أن الحديث يدور، أيضًا، حول تهيئة الظروف لوقف إيران تجميد جميع الإجراءات الطوعية التي علقت ممارستها سابقا، بما في ذلك ما يتعلق بالشفافية، داعية جميع شركائها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك الولايات المتحدة، على التحرك بلا مماطلة.

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