الصين ترفض تهمة الإبادة الجماعية في شينجيانج

رفضت الصين، الإثنين، "الهجمات الافترائية" عن أوضاع المسلمين الويجور والأقليات الأخرى التي تعيش في منطقة شينجيانج الصينية، قائلة إنهم يتمتعون بحرية العبادة والحقوق الأساسية الأخرى.وقال وزير الخارجية، وانج يي، متحدثًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن هناك 24 ألف مسجد في المنطقة التي تقع في غرب الصين، مضيفًا: "تبين هذه الحقائق الأساسية أنه لا يوجدهناك ما يسمى إبادة جماعية أو سخرة أو اضطهاد ديني في شينجيانج".وأكد وانج: "الباب إلى شينجيانج مفتوح دائمًا، أناس من دول كثيرة زاروا شينجيانج وعرفوا الحقائق، والحقيقة على الأرض.. ترحب الصين أيضا بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة شينجيانج"، مشيرًا إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، التي يتفاوض مكتبها على بنود زيارة البلاد.