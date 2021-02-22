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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الصحة: رضا المواطنين مؤشر نجاح منظومة التأمين الصحي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:35 م
هالة زايد
هالة زايد
هدى الأمير
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وحدة طب أسرة البعيرات، في إطار متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

رافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر وعدد من قيادات وزارة الصحة.

بدأت جولتها داخل الوحدة بمتابعة عملية تسجيل ملفات المواطنين على النظام الإلكتروني المميكن، وتأكدت من تفعيل نظام الإحالة بين الإحالة والمستشفيات، كما راجعت معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 17 ألفًا و659 ملفًا حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019، كما اطلعت الوزيرة على آلية عمل مدخلي البيانات على المنظومة المميكنة لتسجيل ملفات طب الأسرة، موجهة بضرورة الاستمرار في تدريبهم على أعلى مستوى.

وتفقدت أقسام الوحدة المختلفة والتي تضم (عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات عيون، عيادات أسنان )، بالإضافة إلى قسم التحاليل ومعمل الطفيليات، ومعمل الأشعة، كما تفقدت صيدلية الوحدة وآلية العمل بها من خلال الربط المميكن بين الصيدلية وجميع أقسام الوحدة، مما يسهم في التيسير على المرضى، ومتابعة أرصدة الأدوية بصفة مستمرة.

وأشادت بمستوى الخدمات والتجهيزات الطبية المقدمة بالوحدة، وحرصت على الاستماع إلى آراء المواطنين في الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشيرة إلى أن رضا المواطنين هو المؤشر الرئيسي لنجاح المنظومة، وفي هذا الصدد عبر أحد المواطنين لوزيرة الصحة عن سعادته بالطفرة الطبية التي تشهدها المحافظة قائلًا: "أنا راض عن الخدمة بنسبة 97٪"، كما دعت الوزيرة المواطنين إلى سرعة التسجيل في المنظومة الجديدة وفتح الملفات الطبية لهم داخل وحدات طب الأسرة حتى يستطيعوا أن يتمتعوا بالخدمات الطبية المقدمة داخل التأمين الصحي الشامل.

وأكدت في حديثها مع المواطنين لتعريفهم بالخدمات الطبية التي تقدمها المنظومة الجديدة أن كافة الخدمات الطبية ستتوافر داخل المحافظة، ولن تكون هناك حاجة لسفر المرضى إلى محافظات أخرى أو القاهرة لتلقي الخدمة الطبية، تخفيفًا عن كاهل المرضى بمحافظة الصعيد، مؤكدة أن الدولة تولي محافظات الصعيد اهتمامًا بالغا وتسعى لتوفير أفضل الخدمات الطبية لأهالي الصعيد.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة  في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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