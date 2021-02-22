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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضية اللاجئين تطالب بتوفير 220 مليون دولار لدعم لاجئي بوروندي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:47 م
لاجئي بوروندي
لاجئي بوروندي
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ناشدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وغيرها من شركاء العمل الإنساني المجتمع الدولي بتوفير 222.6 مليون دولار، لمساعدة أكثر من 315 ألف لاجئ بوروندي هذا العام.

وشدد المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المسئول عن دول شرق إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والبحيرات العظمى، في بيان اليوم الإثنين، على الحاجة الماسة إلى زيادة الدعم الدولي، لضمان حصول اللاجئين البورونديين في البلدان المجاورة على الحماية والرعاية اللازمة.

وتستضيف كل من تنزانيا ورواندا وأوغندا والكونغو الديمقراطية لاجئين من بوروندي منذ ما يقرب من سبعة أعوام، ورغم أن عملية الانتقال السياسي التي شهدتها بوروندي العام الماضي، ربما بعثت الأمل في إمكانية عودة المزيد من اللاجئين إلى وطنهم، إلا أن أغلب هؤلاء اللاجئين مازالوا بحاجة إلى الحماية الدولية على مدار العام، حسب ما جاء في بيان مفوضية اللاجئين.

وأضاف البيان أن خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين خلال العام الحالي تستهدف توفير الدعم الأساسي من المأكل والمسكن والتعليم والخدمات الصحية والمياه، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن العام الماضي شهد أكبر عجز في تمويل خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين البورونديين، إذ لم يتم توفير سوى 60% من إجمالي 293 مليون دولار، ناشدت المنظمة بتقديمها، مما أدى إلى عواقب خطيرة على كل من اللاجئين والدول المستضيفة تمثلت في تقليص حصص الطعام وعدم القدرة على توفير مسكن ملائم ونقص الأدوية وعدم توفير سبل معيشة آدمية.

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