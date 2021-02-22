إجمالي إصابات كورونا في الجزائر 112 ألفا و94 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الإثنين، عن رصد 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 24 حالة عن اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 112 ألفا و94.وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 3 وفيات وهي نفس حصيلة اليوم السابق، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 2964.ولفت فورار إلى تماثل 149 مريضا للشفاء، وهو ما يرفع عدد الذين تعافوا من الوباء إلى 77 ألفا و285 بالمقابل، يتواجد 18 مصابا في العناية المركزة.