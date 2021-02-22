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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سانوفى» تعرض مساعدة «جونسون أند جونسون» فى إنتاج لقاح كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:40 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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ذكرت شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي"، اليوم الإثنين، أنها مستعدة للمساعدة في إنتاج لقاح "جونسون أند جونسون" الجديد المضاد لكوفيد- 19 حالما يحصل على الموافقة.

وبمجرد الحصول على الموافقة، سوف تتيح سانوفي مصنعها في مارسي ليتوال للاستخدام في إنتاج اللقاح، وكانت الشركة قد قالت إنها سوف تتيح منشآت مختلفة لشركة بيونتيك، لاستخدامها في إنتاج نسختها من اللقاح.

وقال بول هادسن، الرئيس التنفيذي لسانوفي، في بيان: "نقر بأن هناك فرصًا لزيادة الإمدادات وتوسيع الحصول على لقاحات كوفيد-19".

وأضاف: "نحن نتقدم لإظهار التضامن في الصناعة ومواصلة القيام بدورنا في الكفاح ضد كوفيد19-".

ويمكن أن تستخدم منشآت مارسي-ليتوال القريبة من ليون في تصنيع وتعبئة اللقاح. ومن المتوقع أن تستطيع توفير نحو 12 مليون جرعة شهريا.

طلبت جونسون أند جونسون موافقة الاتحاد الأوروبي على لقاحها.

ومنح الاتحاد الأوروبي موافقته بالفعل على لقاحات "فايزر بيونتيك" ومودرنا وأسترازينيكا.

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