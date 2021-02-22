العراق: نسيطر بشكل كامل على المناطق القريبة من الحدود مع سوريا

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول سيطرة القوات الأمنية بشكل كامل على المناطق القريبة من الحدود العراقية السورية، وذلك لمنع تسلل عناصر من التنظيم الإرهابي (داعش) إلى داخل الأراضي العراقية.وقال رسول في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد "إن القوات الأمنية تمكنت من تدمير عدد كبير من أوكار الإرهابيين، كما تمكنت من قتل عدد كبير منهم، وذلك خلال عمليات أمنية ونوعية وتفتيش ومداهمة المناطق القريبة من الحدود السورية العراقية".وشدد على أن قواته لن تسمح بتسلل أي عناصر إرهابية إلى داخل الأراضي العراقية، مشيرا في الوقت نفسه إلى قيام قواته بعمليات مراقبة مستمرة للحدود بوسائل متعددة لتأمينها من خطر تنظيم (داعش).ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي حذرت فيه تقارير أمريكية من عودة تنظيم (داعش) إلى سوريا والعراق.. فيما كانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" في ثلاث محافظات صوب الحدود الدولية مع سوريا، وذلك لملاحقة عناصر (داعش).