خبيران فى جراحات التجميل والقلب بمجمعى القوات المسلحة بكوبرى القبة والجلاء

يستضيف مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة الخبير العالمي الدكتور هشام الصيفي، أستاذ جراحة التجميل والحروق بجامعة كاليفورنيا بأمريكا، وذلك في الفترة من 12 وحتى 18 يوليو الجاري.كما يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة الدكتور ماورو كاسيسي، خبير جراحات القلب والصدر وصمامات القلب والشرايين التاجية، خلال الفترة من 20 وحتى 24 يوليو الحالي.وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميًا عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.