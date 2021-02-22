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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الحشد الشعبي» العراقي يعلن تدمير مقر لداعش جنوب قضاء البعاج

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:58 م
داعش
داعش
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أعلنت قوات الحشد الشعبي بالعراق، اليوم الأحد، تدمير أحد مقرات تنظيم داعش الإرهابي خلال العملية العسكرية "إرادة النصر" التي انطلقت لتطهير المناطق بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار من فلول التنظيم.

وقالت هيئة الحشد في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن قواتها قامت بتدمير مقر لداعش في منطقة المالحات جنوب قضاء البعاج، مضيفة أنه تم العثور على تجهيزات عسكرية ولوجستية لداعش داخل المقر.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق اليوم عن انطلاق عملية "إرادة النصر"، التي تمتد من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار باتجاه الحدود السورية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" التي تختبئ في هذه المناطق الصحراوية.

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