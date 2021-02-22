رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية» تستعرض التجهيزات العالمية لمركز 30 يونيو بالإسماعيلية (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:35 م
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر فيديو مصور بثته الصفحة الرسمية للتأمين الصحي الشامل على "فيسبوك"، عن التجهيزات العالمية لمركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية، والذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفقده خلال إطلاقه منظومة التأمين الصحي الشامل من مقر المجمع الطبي بالإسماعيلية، والذي تم تجهيزه وفق أحدث المواصفات العالمية ليصبح جاهزًا لتقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن بمحافظة الإسماعيلية بشكل خاص، وأهالي إقليم قناة السويس بوجه عام، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الفيديو، أن مركز ٣٠ يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، تبلغ طاقته الاستيعابية 108 ماكينات جهاز غسيل كُلوي بالإضافة إلى 3 غرف للعمليات بنظام الكبسولة، ونظام الكبسولة هو النظام المُتبع في معظم الصروح الطبية على مستوى العالم، ويقع المركز بداخل المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وبداخل مركز 30 يونيو للكُلى والمسالك البولية، يوجد ٤١ سريرًا للمرضى بأقسام الاستقبال والداخلي، فضلًا عن 8 غرف عمليات داخلي، إلى جانب ١٢ عيادة متخصصة في علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

وحسب الفيديو، يقول الدكتور محمد نشأت، المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، إن (مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية)، يُعد من أكبر المراكز المتطورة لعلاج أمراض الكُلى وإجراء جراحات وزراعة الكُلى في إقليم القناة كله، وهو واحد من ضمن 66 منشأة طبية مقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إن مجمع الإسماعيلية الطبي هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية في مصر، وذلك بما يشمله المجمع الطبي من إمكانات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من فرق طبية مدربة ومؤهلة للعمل وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية.

وأوضح أن اهتمام القيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على أرض الإسماعيلية من خلال تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، موجهًا كل الشكر إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديمه كل أوجه الدعم وتذليل كل العقبات لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة مصر بما يضمنه من علاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، ومقدمًا له الشكر أيضًا على ثقته في قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطني وإصراره على تحقيق حلم المصريين وجعله حقيقة على أرض الواقع محافظة تِلو محافظة إلى أن يصل إلى كل شبر في أرض مصر.

موضوعات متعلقة

أزمة فى الجبلاية بسبب تعليقات الجماهير المسيئة

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

أزمة فى الجبلاية بسبب تعليقات الجماهير المسيئة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المقيمين بالخارج

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

أيام زمان

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

الأحد.. جاليرى بيكاسو يستعد لمعرض الفنانين المعاصريين

أحمد علي: سيظل الكتاب الورقي محتفظًا بجماله المعنوي

سامح فايز: أخطر ألاعيب دور النشر هو صناعة نجوم وهميين

«ارسم بطلك».. مبادرة لتحويل أبطال الأعمال الأدبية للوحات فنية