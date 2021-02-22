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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم يسرا ونيللي كريم في المؤتمر الدولي للتميز والجودة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:39 م
يسرا ونيللي كريم
يسرا ونيللي كريم
محمد مجدي
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كشفت اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للتميز والجودة، برئاسة الدكتور مرسال إبراهيم عن انطلاق الدورة الثامنة للمؤتمر بأحد الفنادق الكبرى، 5 مارس المقبل، وسوف يكرم شخصيات مهمة متميزة في مختلف مجالات الحياة، بتنظيم من مؤسسة دايموند بيراميد العالمية.

وقال الدكتور مرسال إبراهيم، إن دورة المؤتمر هذا العام تتناول مبادئ التميز ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات الهامة وللوصول إلى الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة.

ومن أبرز المكرمين في المؤتمر الدولي للتميز والجودة النجمة يسرا والنجمة نيللي كريم لتميزهما ودورهما الفني والإنساني.

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