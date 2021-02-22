تسريب بوستر مسلسل «2020» لـ قصي خولي

شارك الفنان قصى خولى مؤخرًا فى فيلم "السرب"، مع الفنان أحمد السقا، والفنان شريف منير، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، حيث عرض له مؤخرا برومو العمل وحقق خلاله نجاحا كبيرا.وتعرض "خولي" بمسلسله الجديد الذي يحمل اسم 2020، لحالة سرقة بوستر مسلسله الجديد، حيث أعلن ذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام قائلا: "يبدو أن بوستر مسلسل 2020 قد تم تسريبه".مسلسل "2020" من بطولة قصى خولى، نادين نسيب نجيم، جنيد زين الدين، رامى عياش، ماريتا الحلانى، حسين مقدم، رولا بقسماتى، فادى إبراهيم، كارمن لبس، رنده كعدى، فؤاد شرف الدين، تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.