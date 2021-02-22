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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعيين مدير جديد لوكالة استخبارات الفضاء الأمريكية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:20 م
الفضاء
الفضاء
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صادق مجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي على تعيين كرسيتوفر سكولز، مديرًا لمكتب الاستطلاع القومى الأمريكي، وهو الجهاز المسئول عن نشاط وكالة الاستخبارات الفضائية الأمريكية ويتبع البنتاجون من الناحية الفنية والتشغيلية.

جاءت موافقة الشيوخ الأمريكى بناءً على ترشيح الرئيس الأمريكى في مايو الماضى لكريستوفر سكولز لتولى هذا المنصب المهم، وهو ما أعقبه جلسات تشاورية لأعضاء لجنة القوات المسلحة فى الكونجرس انتهت بالتصويت لصالح تعيينه.

وتعد وكالة الاستخبارات الفضائية الأمريكية، التى تتبع مكتب الاستطلاع القومي، الرافد المعلوماتى الثالث للمؤسسة العسكرية والأمنية فى الولايات المتحدة فيما يتعلق بأنشطة التجسس الاليكترونى، وذلك بجانب وكالة الاستطلاع الطبوغرافى والخرائط الوطنية التى تعنى بالتقاط وتحديث بيانات الصور الجو فضائية للعالم ووضعها أمام قادة البنتاجون ووكالة الأمن القومى الامريكية المعنية باعتراض المكالمات الهاتفية وشبكات الاتصال حول العالم بما فى ذلك الاتصالات الرقمية والفضائية وتحليل محتواها.

ويؤمن المدير الجديد لمكتب الاستطلاع القومى الأمريكى بأهمية وضرورة تعزيز عمل هذا المكتب وقدراته فى مواجهة العدائيات الفضائية والأرضية التى تهدد أمن الولايات المتحدة، وبعد حلفه اليمين أمام الكونجرس حث المدير الجديد لمكتب الاستطلاع القومى الامريكى أعضاء الكونجرس على تعزيز الانفاق على بحوث التطوير والذكاء الاصطناعى وتطبيقاته فى المجال الفضائى والجوى وتحديث تكنولوجيا وكالة الاستخبارات الفضائية الأمريكية التى تعد الذراع الرئيسية لعمل مكتب الاستطلاع القومي.

والتحق المدير الجديد لمكتب الاستطلاع القومى الأمريكى بالعمل فى وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء فى العام 1987 وترقى فى مناصبها إلى أن وصل إلى منصب مدير مركز تحكم المركبات الفضائية، وهو يمتلك رؤية واضحة لمتطلبات تحديث وكالة الاستخبارات الفضائية الأمريكية بما يحقق تكاملية مصادر المعلومات التى تنتجها الوكالة، وربط الصور الفضائية التى تنتجها بالتحديات والتهديدات الفعلية أو المحتملة على سطح الارض ضد المصالح الأمريكية.

وتتضح أهمية هذه الأهداف من وجهة نظره بالنظر إلى التطور الهائل فى تطبيقات الاستطلاع الفضائى التجسسى والعسكرى التى باتت دول فى العالم تمتلكها، وتعتبر الولايات المتحدة بعضها منافسًا وبعضها الآخر معاديًا للولايات المتحدة.

وفى جلسة استماع خاصة عقدها الكونجرس جرت فى 27 مايو الماضى، قال سو جوردون نائب مدير مكتب الاستطلاع القومى الأمريكى أن تحسين كفاءة نقل وتحليل المعلومات الفضائية التجسسية سيحقق فعالية أكبر لتوجيه جهد القوات المسلحة الأمريكية على الأرض، وتطوير حالة التعاون المعلوماتى بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

يقول مراقبون: إن توسع أجهزة التجسس الفضائى والإلكترونى الأمريكية فى أنشطتها باتت تواجهه الآن مشكلات عديدة فى مقدمتها عدم اقتصار عمليات التتبع والمراقبة على استهداف أجهزة الاستخبارات المعادية فحسب بل وامتدادها إلى استهداف مؤسسات أعمال خاصة تعمل فى قطاع التكنولوجيا الرقمية وتستغل منظمات إرهابية أو مارقة القدرة الهائلة لتلك المؤسسات فى شن حروب الارهاب حول العالم.

وفى هذا الشأن، يقول السيناتور مارك وارنر عضو لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ الامريكى إن شركات تكنولوجيا الاتصالات الخاصة التابعة لدول المنافسة الشرسة للولايات المتحدة، وفى مقدمتها الصين باتت تشكل تهديدًا للمصالح الأمريكية، وهو ما ينطبق على بعض كبريات شركات إنتاج الهواتف المحمولة التى ثار حولها الجدل فى الأسابيع الماضية، وكذلك الحال بالنسبة لمطورى برامج اختراق الحاسبات والتجسس الرقمى أو برامج إنتاج المحركات الدافعة للمركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية.

ولا تحظر المعاهدة الدولية لاستخدامات الفضاء الخارجى المبرمة فى العام 1967 إنشاء محطات عسكرية فضائية لأى من بلدان العالم الموقعة عليها طالما لا ينطوى ذلك على تهديد للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.

وأثار حديث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمام الكونجرس حول حتمية إنشاء قيادة عسكرية فضائية للولايات المتحدة ضمن أفرع قيادة هيئة الأركان العامة الأمريكية- حفيظة الدول المنافسة للولايات المتحدة وتحركها صوب نقل المناوشات البرية إلى مناوشات فضائية وصلت حد التهديد العدائى واستهداف أقمار التجسس الأمريكية إما بالإعطال التام أو بحرفها عن مساراتها.

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