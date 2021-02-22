الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في استهداف موكب رئيس حكومة الوفاق

أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، مساء الإثنين، بيانًا حول الحادث الأمني الذي وقع أمس بموكب وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا في العاصمة طرابلس.وقالت البعثة في بيانها: "نشعر بالقلق إزاء الحادث الأمني الذي وقع بالأمس في موكب وزير الداخلية فتحي باشاغا، إننا ندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى التهدئة ووقف التصعيد في هذا الوقت الحساس بشكل خاص، فضلا عن إجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذا الحادث الخطير".واعتبرت البعثة أن مثل هذه الأعمال هي تذكير قوي بالعمل الهام الذي لا يزال يتعين القيام به في تفكيك الجماعات الإجرامية، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي، ووضع السيطرة الكاملة على قطاع الأمن في أيدي السلطات الشرعية.جددت البعثة تشجيعها لجميع الأطراف على تجنب الانقسامات والالتزام بالعملية السياسية التي تفضي إلى انتخابات في 24 ديسمبر.وشددت على إن خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا.كان وزير الداخلية باشاغا تعرض ظهر أمس، لمحاولة اغتيال بمدينة جنزور بالعاصمة طرابلس.