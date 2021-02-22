مصرع شخص سقط من القطار بالإسماعيلية
الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:36 م
مصطفى ديابطباعة
لقي شخص مصرعه، إثر سقوطه من القطار أثناء سيره بجوار مزلقان الفردان، بمحافظة الإسماعيلية.
تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من القوة المعينة على محطة سكة حديد الفردان، بمصرع شخص أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء محاولته النزول منه أثناء سيره، وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وتبين أن الجثة لشاب يدعى مصطفى خليل محمد غمري 18 سنة، من فاقوس بالشرقية.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القصاصين بعد معاينة النيابة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من القوة المعينة على محطة سكة حديد الفردان، بمصرع شخص أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء محاولته النزول منه أثناء سيره، وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وتبين أن الجثة لشاب يدعى مصطفى خليل محمد غمري 18 سنة، من فاقوس بالشرقية.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القصاصين بعد معاينة النيابة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.