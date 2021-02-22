مصرع شخص سقط من القطار بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه، إثر سقوطه من القطار أثناء سيره بجوار مزلقان الفردان، بمحافظة الإسماعيلية.تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من القوة المعينة على محطة سكة حديد الفردان، بمصرع شخص أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء محاولته النزول منه أثناء سيره، وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وتبين أن الجثة لشاب يدعى مصطفى خليل محمد غمري 18 سنة، من فاقوس بالشرقية.وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القصاصين بعد معاينة النيابة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.