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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مناورة «لبنانية - أمريكية» فى مجال مداهمة السفن المحتجزة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:37 م
القوات المسلحة اللبنانية
القوات المسلحة اللبنانية
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نفذت القوات المسلحة اللبنانية، مناورة عسكرية ضخمة في مدينة (جونيه) الساحلية بمحافظة جبل لبنان، استغرقت أكثر من 7 ساعات، استعرضت خلالها القوات الخاصة اللبنانية مهاراتها وقدراتها القتالية وجاهزيتها العسكرية، وسط أجواء ترحيب واحتفاء شعبي كبير.

وحرصت أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف الأعمار والفئات والشرائح العمرية، ومن بينهم عسكريون سابقون متقاعدون والمصابون في عمليات عسكرية، على متابعة المناورات التي حملت اسم (يوم مع الوطن) وذلك بعدما فتح الجيش المجال للمواطنين بمتابعة تفاصيل المناورات عن قرب، والسماح للمواطنين بقضاء الوقت مع وحدات الجيش والتعرف عن قرب على معداتهم وأسلحتهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

ولاقت المناورات- التي شاركت فيها القوات الجوية ومغاوير البحرية والقوات المحمولة جوًا وقوات المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب- ترحيبًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من جانب المواطنين الذين حرصوا على رسم أعلام لبنان والجيش على وجوههم، وكذلك الرسومات المموهة المميزة لقوات المغاوير.

وقامت الوحدات البرية الخاصة باستعراض مهاراتها القتالية وجوانب من التدريبات التي تتسم بالخطورة والدقة، كما نفذت الوحدات البرية محاكاة لتحركات تكتيكية باستخدام الرصاص والقنابل الدخانية في مواجهة عناصر إرهابية مسلحة متحصنة.

وأجرت القوات البحرية محاكاة لعمليات مداهمة لسفن مشتبه بها في عرض البحر، عبر قيام الوحدات البحرية الخاصة بتنفيذ إنزال جوي خاطف فوق السفن باستخدام الطائرات المروحية والسيطرة على السفن، إلى جانب تنفيذ إبرار للآليات العسكرية على الشاطئ وسط حماية من قوات مغاوير البحر، وعمليات السيطرة على الشواطئ باستخدام القوارب المطاطية التي تقل وحدات من مغاوير البحرية.

ونفذت القوات المحمولة جوًا محاكاة لعمليات إنزال جوي سريع عبر الحبال باستخدام الطائرات المروحية، للسيطرة على مواقع ومناطق خطرة وتتسم بالوعورة على نحو لا يسمح بهبوط الطائرات المروحية فيها، وضرب مجموعات إرهابية تسيطر على تلك المواقع أو تتحصن فيها.

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