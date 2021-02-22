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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شيماء سيف: لم أتمالك نفسي من الضحك في كواليس «في بيتنا روبوت»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:55 م
شيماء سيف
شيماء سيف
نرمين مقبل - منار إبراهيم
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قالت الفنانة شيماء سيف: إن أصعب التحديات التى واجهتها أثناء تصوير مشاهد شخصية الروبوت «زومبا» في مسلسل «في بيتنا روبوت» أنها كانت تُضحكها أمام الكاميرا، ما استلزم إعادة تصوير أكثر من مشهد، موضحة: «السيناريو مليء بالكوميديا، وبمجرد أن أبدأ فى التمثيل مع عمرو وهبة كان الجميع يدخل فى نوبة ضحك هستيرية».

وأضافت «شيماء» لـ«الدستور»، أنها وافقت على المشاركة فى المسلسل فور عرض الأمر عليها، لأنها رأت فيه «خلطة كوميدية رائعة»، لافتة إلى أن الاستعداد لتجسيد شخصية روبوت استغرق بعض الوقت، لأنه أمر نادر فى الدراما.

وأشارت إلى أن تصنيفها ككوميديانة أمر يسعدها، لأنها ترى الكوميديا مسئولية كبيرة، مشددة على أنها تحرص على اختيار أدوار تختلف عما قدمته من قبل، مستهدفة التنوع.

وقالت: «قدمت قبل ذلك كوميديا ضمن دراما اجتماعية جادة، مثل دورى مع الفنان يحيى الفخرانى فى مسلسل (بالحجم العائلى)»، مختتمة: «اخترت الكوميديا، وهى المجال الأصعب، والحمد لله نجحت فيه واكتسبت خبرة كبيرة».

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