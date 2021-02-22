«المساحة» تقيم تعويضات المتضررين من أعمال نزع الملكية لتوسعة الدائري

تنفذ الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والري، أعمال تقييم تعويضات المشروعات القومية ومنها مشروعات الطرق والكباري، وصرف التعويضات للمتضررين من أعمال نزع الملكية للمشروعات وفق قواعد محددة بحسب الشخص أو المؤسسة وحجم الضرر الواقع على كل طرف أولها بطريقة المقارن.واستعرض المهندس على عبدالمجيد منوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس السيد عبد العظيم نائب رئيس الهيئة لشئون المساحة، اليوم الإثنين، ما تم بشأن أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري والتقدم في سير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير والتعويضات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالتنسيق بين وزارتي النقل والموارد المائية والري من خلال الهيئة المصرية العامة للمساحة.يذكر أن الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، بالإضافة إلى مسئوليتها عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت في نزاعات الأهالي مع بعضهم البعض.