أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23-2-2021

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الأسمنت اليوم





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تعرف على حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول 2021 وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن، كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 620 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 645 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 645 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 653 جنيهًا للطن، وسعر الأسمنت المقاوم للملوحة 808 جنيهات للطن، وأسمنت قاهر البحار 798 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 785 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 798 جنيهًا للطن.

سعر الحديد اليوم وتتراوح أسعار الحديد "التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه، حيث سجل سعر حديد المصريين، 13 ألفًا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 الفا و450 جنيهًا للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه. وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن، كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 620 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 645 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 645 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 653 جنيهًا للطن، وسعر الأسمنت المقاوم للملوحة 808 جنيهات للطن، وأسمنت قاهر البحار 798 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 785 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 798 جنيهًا للطن.وتتراوح أسعار الحديد "التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه، حيث سجل سعر حديد المصريين، 13 ألفًا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 الفا و450 جنيهًا للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.

سجلت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23-2-2021، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمنت، حيث انخفض الأسمنت إلى نحو 5 جنيهات، بينما استقر سعر الحديد، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت في مصر ما بين 800 و820 جنيهًا بالسوق.انخفض سعر الأسمنت في مصر إلى 5 جنيهات ليسجل سعر الأسمنت المسلح 803 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 760 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 730 جنيهًا للطن، والسويدي 800 جنيه للطن، وحلوان 785 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 770 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 730 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 765 جنيها للطن.