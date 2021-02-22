تطبيق IDSC يتصدر المرتبة الثانية فى تحميلات App Store

تصدّر تطبيق IDSC المرتبة الثانية في متجر التطبيقات الخاص بمستخدمي الآيفون الـ"App Store" وذلك فور إطلاق مركز معلومات رئاسة الوزراء للتطبيق على الهواتف الذكية.ويحوي التطبيق جميع إصدارات المركز من مجلات ودوريات ومؤشرات محلية ودولية، إضافة إلى رصد ومتابعة الأحداث والأخبار والمقالات في مختلف المجالات، كما يتناول التطبيق أسعار السلع العالمية ومؤشرات المنظمات الدولية، بالإضافة إلى رصد حركة أسواق المال والبورصات محليًا ودوليًا.