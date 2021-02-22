السجن 6 سنوات لسائق وربة منزل بتهمة الاتجار في الهيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق وربة منزل بالسجن لمدة 6 سنوات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.ترجع القضية رقم 16559 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من " ع.ح.إ" 40 سنة سائق و" ش.ج.ف" 27 سنة ربة منزل بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما وعقب تنفيذ القرار تم القبض عليهما داخل سيارة ملاكي سوزوكي بدائرة القسم. وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كيس يحوي على عدد 30 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.وبمواجهتهما اعترفوا بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة والهاتفين للاتصال بعملائهم والسيارة لعملية الترويج، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.