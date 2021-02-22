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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السبكي»: منظومة التأمين الشامل هدفها تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:55 م
أحمد السبكي
أحمد السبكي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المنظومة هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة وتأمين علاج كل المصريين من عمليات ورعاية وأدوية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر، اليوم، للاطمئنان على عمل المنظومة الجديدة بالمحافظة، حيث قام خلالها أيضًا بشرح مميزات المنظومة وأهدافها والتغيير الجذري الذي أحدثته المنظومة في الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وذلك للمترددين من المرضى وذويهم على المستشفى.

وأضاف السبكي أن هدف المنظومة هو تحسين الخدمات الطبية المقدمة، مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية في المنظومة الجديدة.

وتابع: نقوم بعمل حملات توعية بأهمية التسجيل الإلكتروني وفتح الملفات العائلية والفردية للانتفاع بالخدمات الصحية التي توفرها المنظومة، كما شرح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية طريقة تقديم الخدمة الصحية للمواطن، والمحاور الأساسية التي تبنى عليها المنظومة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تشمل تأسيس المنشآت الصحية على أعلى مستوى من الجودة والتميز، وكذلك تجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، إضافة إلى ميكنة الخدمات الصحية والتحول الرقمي، الذي يسهم في حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر.

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت اليوم عددا من المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، كما تفقدوا مستشفى الكرنك الدولي، حيث تفقدوا أقسام المبنى الجديد بالمستشفى، بالإضافة إلى غرف العمليات، وغرف المرضى، للاطمئنان على جاهزيتها.

كما تفقدوا مبنى العيادات الخارجية، والذي من المقرر أن يقدم الخدمة للمرضى بمختلف التخصصات الطبية، وتبلغ التكلفة الإنشائية للمبنى 320 مليون جنيه، كما تبلغ القدرة الاستيعابية للمبنى الجديد 41 سريرًا، و6 غرف عمليات، وقسم رعاية مركزة، وعيادات خارجية، وذلك لخدمة أهالي الأقصر بشكل خاص وأهالي محافظات الصعيد بشكل عام.

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