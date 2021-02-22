الكويت تغلق المنافذ البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن

أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الإثنين، السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية مع مرافقيهم مع غلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن.وقرر مجلس الوزراء الكويتي أنه بدءا من 24 من الشهر الجاري سوف يتم منع التواجد داخل صالات المطاعم والمقاهي والاكتفاء بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل حتى إشعار آخر، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية.وأوضح المجلس أنه تقرر السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية فقط.