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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأحد.. جاليرى بيكاسو يستعد لمعرض الفنانين المعاصريين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:27 م
جاليرى بيكاسو
جاليرى بيكاسو
ايهاب مصطفى
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يفتتح جاليري بيكاسو أيست بالتجمع الخامس معرض "استشراف"، وذلك في الخامسة من مساء الأحد المقبل.

يشارك في المعرض أكثر من 30 فنانًا من رواد الفن التشكيلى والفنانين المعاصريين أبرزهم أدهم وسيف وانلى، جورج بهجوري، محمد رضوان، ومصطفى الفقى، أحمد شيحا، وعمر النجدى، وسمير رافع، وعبد الهادى الوشاحي، وعادل السيوي.

وعبد الهادي الوشاحي فنان تشكيلي له أعمال فى أماكن عامة من أهمها النصب التذكارى للفلاح فلنسيا - أسبانيا 1968- 1969، نادى الاتحاد الملكى الأسبانى لكرة القدم رويال مدريد 1977، نادى جينو الاقتصادى الأسبانى 1978.

الموسوعات المحلية والعالمية المدرج فيها اسم الفنان الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة - إصدار الهيئة العامة للاستعلامات، موسوعة أعلام الدقهلية محافظة الدقهلية 1997، وتسجيل اسمه فى موسوعة كامبريدج البريطانية كأحسن نحات دولى لعام 2001.

الجوائز المحلية: حاز الوشاحي على الجائزة الأولى للنحت صالون القاهرة 1961، الجائرة الأولى فى النحت المعرض العام 1981، وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى، جائزة الدولة التشجيعية فى النحت 1981، جائزة الدولة التقديرية فى الفنون 2012.

يشارك أدهم وسيف وانلى، وهو محمد سيف الدين إسماعيل محمد وانلي فنان تشكيلي مصري من مواليد الإسكندرية 31 مارس 1906، وتوفى في إستكهولم 15 فبراير1979. عمل أستاذا لفن التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عند إنشائها صيف 1957 ومستشارًا فنيًا بقصور الثقافة بالإسكندرية.

كما كان رئيسًا للجمعية الأهلية للفنون الجميلة.ويعتبر هو وأخوه الأصغر أدهم وانلي من أشهر الفنانين التشكيليين في مصر، وكان مرسمهما مزارا للفنانين والمثقفين لأكثر من 40 عامًا حتى بعد وفاة أدهم واستمرار سيف في مسيرته الفنية ولهما متحف باسميهما في مجمع متاحف محمود سعيد بالإسكندرية.

أما جورج بهجورى، فقد أقام عشرات المعارض في سائر أرجاء العالم، فاز بجوائز كثيرة منها الجائزة العالمية الأولى في الكاريكاتير في روما في عامي 1985 و1987، حصل على الجائزة العالمية الأولى في الكاريكاتير في روما في سنه 1985 و1987، إيطاليا Ancona، Italy 1992، وإسبانيا Teneriffa، Spain ،1990، وجائزة الملك عبد الله الثاني للابداع والآداب والفنون.

وسمير رافع الذي قدم عشرات المعارض الخاصة والمحلية، أقام عدة معارض خاصة بالقاهرة فى الفترة من 1945: 1953 خاصة فى نقابة المحامين، كما أقيم له معرض خاص بمجمع الفنون بالزمالك 1987،ومعرض بمكتبة الإسكندرية 2006، ومعرض بقاعة إبداع بالزمالك ديسمبر 2015، ومعرض بقاعة بيكاسو بالزمالك يوليو 2016، معرض بجاليرى ( بى - B ) بوسط البلد فبراير 2018، ومعرض (بدون حذف) بجاليرى (آرت توك) بالزمالك سبتمبر 2019.

أيضًا عمر النجدى الذي شارك بمعرض الأكاديمية المصرية فى العاصمة الإيطالية روما 1992، ومعرض جماعى فى مدينة نيويورك، واشنطن، لندن 1994، ومعرض 100 فنان من بينهم كلودمونيه، بيسارو، دوفى - مقاطعة نورماندى - فرنسا 1994، ومعرض النحت الدولى فى الهواء الطلق ـ باريس 1996.

ومعرض (الفنانون العرب بين إيطاليا والبحر المتوسط ) بقاعة أفق واحد بمتحف محمد محمود خليل وحرمه 2008، ومعرض ( ملتقى جسر ) بقاعة ( الصيرفى مول ) بجدة - السعودية مايو 2010، وضيف شرف معرض (التشكيليون السته) الدورة السابعة بأتيلييه جدة للفنون الجميلة بالسعودية أكتوبر 2013، ومعرض (مختارات عربية) السابع باتيلية جدة للفنون - المملكة العربية السعودية مايو 2014.

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