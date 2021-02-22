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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مناقصة لتشغيل شبكة مياه ومحطة صرف بني سويف

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:57 م
شبكة مياه ومحطة صرف
شبكة مياه ومحطة صرف
علا العلاف
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خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شركات المقاولات ذات الفئة الأولي المتخصصة فى تنفيذ أعمال صيانة وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف الصحي، لتنفيذ مناقصة لرفع كفاءة وتشغيل شبكة المياه ومحطة صرف الصحي بالمنطقة الشمالية بالحي السكني الأول بالمنطقة المركزية رقم "1"، وتشغيل شبكة المياه بالمنطقة السياحية والترفيهية والمنطقة الصناعات المتوسطة ومنطقة أبني بيتك 2، مناطق مشروع الاسكان الاجتماعي "19 عمارة، 104 عمارة، ومنطقة الإسكان الإسكان الاجتماعي 77 فدانًا، منطقة عمارات الإسكان الاجتماعي 50 فدانًا و52 فدانًا و85 فدانًا بمدينة بني سويف الجديدة إحدي المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أوضح اتحاد المقاولين أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 399 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 120 ألف جنيه ويستكمل نسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.

أضاف أن جلسة الاستفسارات ستعقد الأربعاء الموافق 10 مارس بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الأربعاء الموافق 24 مارس بمقر الجهاز، لافتًا إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.

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