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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يؤكد حرصه على التعاون مع بعثة يونيتامس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:35 م
الدكتورة مريم الصادق
الدكتورة مريم الصادق
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أكدت وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدي، حرص السودان على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، لتحقيق الأهداف المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن المهدي التقت، الإثنين، مع فولكر بيرتَس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "يونيتامس".

ورحبت وزيرة الخارجية برئيس البعثة، معربة عن امتنانها لمنظمة الأمم المتحدة لاستجابتها لطلب السودان، وتفويض البعثة لدعم حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق أولوياتها.

وأكدت أهمية تعزيز وعي المجتمع السوداني، فيما يخص دور منظمة الأمم المتحدة وبعثاتها في السودان والاستفادة من التجارب السابقة والذاكرة المؤسسية للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور "يوناميد"؛ لضمان الاستفادة القصوى من دعم وتمويل المنظمة.

من ناحيته، أكد بيرتس حرص بعثة يونيتامس على مساندة ودعم حكومة الفترة الانتقالية، موضّحًا أنها المهمة الرئيسية التي جاءت من أجلها البعثة.

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