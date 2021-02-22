«محدش هيزوغ تاني».. قصة البوابات الإلكترونية بالسكك الحديدية

عانت هيئة السكة الحديد من خسائر فادحة لسنوات طويلة، بسبب ضعف الإيرادات مقابل المصروفات، وتجمع الهيئة جزء من إيراداتها من خلال بيع تذاكر الركوب للمواطنين.وبلغت خسائر الهيئة ما يقرب من 400 مليون جنيه خلال عامين فقط، ورغم محاولات العاملين على الهيئة من إيجاد طرقا لمنع التزويغ منها فرض غرامات على الركاب إلا أنها لم تأت بنتيجة، فقررت وزارة النقل تطبيق مشروع البوابات الإلكترونية لمنع التهرب من التذاكر.ولكن ما قصة هذه البوابات الإلكترونية وكيف تمنع خسائر السكة الحديد بسبب التهرب من دفع تذاكر القطارات "الدستور" عرضت القصة الكاملة لها.في الفترة من 1 نوفمبر 2017 وحتى 1 فبراير 2019، خسرت السكة الحديد 400 مليون جنيه بسبب التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، وعقب تطبيق غرامات التزويغ في أبريل 2019، انخفضت معدلات التهرب من الأجرة حيث وصلت إلى 25% من الركاب، وتم تحصيل ما يقرب من 280 مليون جنيه من تطبيق غرامات التهرب من دفع تذكرة القطارات والتسطح أعلى القطارات والتدخين داخل عربات القطارات.بدأت فكرة تركيب بوابات إلكترونية تشبه المتواجدة في مترو الأنفاق لمنع التهرب من تذاكر القطارات العام الماضي، وسيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، تشمل المرحلة الأولى تركيب البوابات في 4 محطات رئيسية تشمل محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية، وستشمل المرحلة الثانية 16 محطة رئيسية على رأسها محطات طنطا والمنيا وبنى سويف وأسيوط ونجع حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان، على أن يتم تعميمه تباعا على باقي المحطات من أجل إحكام السيطرة على إيرادات تذاكر القطارات.وتشرف على تنفيذ هذا المشروع لجنة مشتركة مشكلة من وزارة النقل والسكة الحديد والمترو، حيث قام مكتب استشاري عالمي بمراجعة مواصفات هذه البوابات قبل طرح اسناد تركيب هذه البوابات على إحدى الشركات المصرية المتخصصة وذلك بالاشتراك مع اللجنة الفنية المشكلة لمواجهة ظاهرة التهرب من التذاكر.وبدأت في أغسطس الماضي وزارة النقل في الانتهاء من التقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروع تركيب بوابات إلكترونية عند مداخل محطات السكة الحديد مماثلة لما يتم العمل به في مترو الأنفاق.وأعلنت الهيئة عن التعاقد مع الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع.وفي ديسمبر 2020 تعاقدت الهيئة مع الشركة التي ستورد البوابات على أن يتم تركيبها في فبراير الجاري، ويشمل مخطط وزارة النقل تركيب نحو 300 بوابة إلكترونية على مداخل ومخارج أرصفة المحطات الـ 4، على أن يتوالى عقب ذلك تركيب البوابات الإلكترونية في باقي المحطات الرئيسية.وتسهم البوابات الجديدة في إحكام السيطرة على مداخل محطات السكة الحديد ومنع عبور أي راكب في اتجاه رصيف القطار بدون أن يكون حاجز تذكرة بأي وسيلة من وسائل حجز التذاكر سواء شبابيك الحجز بالمحطات أو أبليكشن الحجز الموجود على الموبايلات أو الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت، مما سيساهم في تقليل الاعتماد تدريجيا على كمسارية القطارات، وستدفع هيئة السكة الحديد إلى توجيه الكمسارية للاستفادة منهم في مواقع أخرى مثل شبابيك الحجز أو على قطارات الخطوط الفرعية ومداخل محطاتها.وتتمتع البوابات بتكنولوجيا تسمح لها بقراءة بيانات التذاكر المكيفة والعادية معا بما يسمح فقط لحاملي التذاكر بعبور هذه البوابات سواء كانت تذاكر القطارات المكيفة أو العادية بنوعيها المميزة والمطورة، وسيتم ربط البوابات الإلكترونية بأجهزة تقرأ التذاكر العادية والمكيفة ويتم التعرف على التذاكر التي يتم شراؤها من شبابيك الحجز بالمحطات أو أي وسيلة دفع إلكتروني والركاب الحاملين للتذاكر الذين يعبرون فعليا البوابات وكذلك الذين يحملون تذاكر ولم يعبروا من هذه البوابات، وكذلك من عبر باستخدام بطاقة ائتمانية في حالة تطبيق مقترحها.