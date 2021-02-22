كيف واجهت الدولة الزيادة السكانية خلال السنوات الأخيرة؟

يوما تلو الآخر، تتفاقم مشكلة الزيادة السكانية في مصر بطريقة ضخمة، حتى وصلت إلى حد إعاقة التنمية والتقدم بشكل كبير، وأصبحت الدولة تحاول إيقافها أو الحد منها من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها الحكومة لكل مواطن.ومنذ أيام قليلة، أعلنت وزارة التخطيط المصرية أن المواطن المصري الواحد يكلف الدولة نحو مليون ونصف جنيهًا منذ ولادته ما بين صحة وتعليم ورياضة ومجالات عديدة، وهو من أعلى متوسطات المعيشة في الوطن العربي التي تكبد حكوماتها الكثير.واتساقًا مع ذلك، تحاول الحكومة خلال الفترة الأخيرة محاربة الزيادة السكانية بأي طريقة، وكان آخر تلك الطرق ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي بالأمس، وهو تدشين عيادات 2 كفاية، أو عيادات الصحة الإنجابية سيتم إنشاؤها استكمالًا لخدمات الوحدات الصحية في الريف.وأشارت إلى أن الوحدات الصحية أحيانًا تكون أبعد من المجتمع، أو تستوعب أعدادًا أقل من المطلوب، موضحة أنه سيتم تجهيز عيادات صحة إنجابية داخل جمعيات تنمية المجتمع المحلي، وسيتم توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من وزارة الصحة.وبينت أنه سيتم تدريب الأطباء، حتى لو كانوا أطباء من المجتمع المدنى من قبل وزارة الصحة، ولم تكن تلك العيادات هي المحاولة الأولى التي تقوم بها الحكومة من أجل محاربة الزيادة السكانية والعمل على تقليل أضرارها.. وترصد "الدستور" في التقرير التالي جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية.طرق الأبواب واحدة من الأساليب التي اتبعتها وزارة التضامن الاجتماعي والتي تمت بالتعاون مع عدد من الرائدات الريفيات اللاتي يطوفون على أبواب النساء في الأرياف والقرى؛ بهدف التوعية والحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة.وكذلك تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسرة إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، وتم طرق 2٫413٫390 باب من خلال الزيارات المنزلية وتحويل ما يقرب من 370 ألف سيدة مستهدفة بالمشروع للوحدات الصحية وعيادات تنظيم الأسرة.ومنذ عام 2018، طرحت وزارة الصحة وسائل منع الحمل مجانية، وخصص قطاع السكان وتنظيم الأسرة قرابة المليار جنيه لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات، بهدف تقديم الخدمة لأكثر من 9.4 مليون سيدة من خلال 368 مستشفى.وهدف البرنامج لضبط النمو السكاني يهدف بحلول عام 2022 إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500 ألف طفل في العام، من خلال نشر ثقافة تناول وسائل منع الحمل للنساء لذلك تم طرحها بشكل مجاني وتثقيف النساء بأهميتها.ولا ننسى مشروع 2 كفاية الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة لتحقق استراتيجية الدولة للسكان من خلال رفع الوعى لدى السيدات فى الفئة العمرية من 15 إلى 45 عامًا بمفهوم الأسرة الصغيرة.وحثت المبادرة على تشجيع الأسر للاكتفاء بطفلين فقط، والمباعدة بين الولادات وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية خاصة فى المناطق الريفية.وتعتبر الأرقام على صعيد الزيادة السكانية مفزعة، فقد أعلن المركز القومي للأسرة أن كل 13 ثانية ونصف هناك مولود جديد، أي أنه في الدقيقة الواحدة يولد 5 مصريين جدد، فمعدل النمو السكاني في مصر في عام واحد يساوي نصف معدل مواليد قارة أوروبا بأكملها.بحسب المركزي للإحصاء فقد ارتفع تعداد السكان خلال 30 سنة بعدد 46.5 مليون نسمة بنسبة زيادة 96.5%، وخلال العشر سنوات الأخيرة ارتفع سكان مصر 22 مليون نسمة، وبذلك تكون مصر وصلت المرتبة الثالثة عشر عالميًا من حيث عدد السكان.وانعكس تلك الأرقام على التعليم والصحة التي ينعم بها الأشخاص، إذ أن هناك 3.9 مليون شخص يحملون مؤهلًا جامعيًا أي 12% فقط يحملون مؤهلًا جامعيًا، وحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 25%، وحملة الشهادات الثانوية والإعدادية 25.7%.وعلى صعيد التعليم فإن ريف الوجه القبلي به 38% من نسبة الأمية على مستوى الجمهورية، بينما عدد الأميين في مصر وصل إلى 18 مليون مواطن، بعدد 10.6 مليون للإناث، و7.4 مليون للذكور، بينما إجمالي غير الملتحقين بالتعليم على مستوى الجمهورية 28.8 مليون مواطن.يذكر أنه خلال عامي 2019 و2020 تم إطلاق ثلاث حملات إعلامية قومية، وإنتاج 100 حلقة من برنامج "دقيقة أسرية" وبثها على إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وتنفيذ عروض مسرح شارع داخل القرى، إلى جانب افتتاح 33 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية.