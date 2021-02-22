«مستقبل وطن» بالفيوم يناقش استعدادات المشاركة في العيد القومي للمحافظة

عقدت أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالفيوم، اجتماعًا تنظيميًا لبحث استعداد الحزب للمشاركة في العيد القومي لمحافظة الفيوم، والاحتفال بعيد الأم.جاء ذلك بناءًا على توجيهات النائب عبد القادر الجارحي أمين عام الحزب بمحافظة الفيوم، وبحضور سالم فتيح أمين العلاقات العامة، وأعضاء أمانة العلاقات العامة بالمحافظة، لوضع آليات مشاركة الحزب في العيد القومي للمحافظة، واختيار الأم المثالية.تم خلال اللقاء مناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة القادمة، والتنسيق مع بعض الأمانات النوعية بالحزب لتنظيم عدد من المبادارات لخدمة أهالي المحافظة، فضلًا عن الاستعداد للإحتفال بعيد الأم، وتكريم الأم المثالية.جدير بالذكر أن محافظة الفيوم، تحتفل في 15 مارس من كل عام، بعيدها القومي، الذي يأتي تخليدا لذكرى وقفة شعب الفيوم البطولية ضد الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919م، والتي انطلقت شرارة الثورة منها، كما تحتفل المحافظة في نفس اليوم، بذكرى إتمام مشروع وادي الريان لحل مشكلة الصرف في بحيرة قارون، وربط بحيرتي وادي الريان.