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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الفرنسية تنقذ 60 مهاجرا بينهم نساء وأطفال

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:38 م
السلطات الفرنسية
السلطات الفرنسية
وكالات
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أعلنت السلطات الفرنسية، الإثنين، إنقاذ 60 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل البريطانية في قوارب.

وقامت سفينة دورية تابعة للبحرية الوطنية بإنقاذ 27 شخصا تعطل محرك الزورق الذين كانوا على متنه على بعد 13 كلم شمال كاليه، كما أعلنت في بيان المديرية البحرية للمانش وبحر الشمال.

وبعيد ذلك أرسل زورق آخر طرأ عطل على محركه على بعد 15 كلم شمال أسكاليس نداء استغاثة. وتم إنقاذ 33 شخصا بواسطة زورق سريع تابع لقوات الدرك البحري وسفينة دورية من البحرية.

ونقلوا جميعا سالمين إلى كاليه بعيد الساعة 11،00 حيث سلموا لفرق الإطفاء وشرطة الحدود.

ومنذ نهاية 2018 تتضاعف عمليات عبور المانش بصورة غير مشروعة لمهاجرين يسعون للوصول الى بريطانيا رغم التحذيرات المتكررة من السلطات التي تشدد على المخاطر الناجمة عن كثافة الملاحة والتيارات القوية ودرجات حرارة المياه المتدنية.

وفي 2020 تم تسجيل أكثر من 9500 محاولة عبور من هذا النوع، أي أربع مرات أكثر من عام 2019 وفقًا لتقرير صادر عن المديرية البحرية. ولقي ستة أشخاص مصرعهم وفقد ثلاثة، بعد أن قضى أربعة أشخاص في 2019.

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