رئيس الصين للسيسي: مستعدون لنقل تجربتنا في مكافحة كورونا لمصر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينج.وقال الرئيس الصيني: إن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة كورونا يأتي انعكاسًا لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، والتي تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون بين الصين وسائر الدول العربية والإفريقية، مؤكدًا الاهتمام المتبادل لدى بلاده للعمل على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار جهود احتواء فيروس كورونا، واستعداد الصين لنقل خبرتها وتجربتها في هذا الصدد إلى مصر، إلى جانب توفير احتياجاتها من اللقاحات، وذلك في إطار علاقة الصداقة الوثيقة بين البلدين، فضلًا عن التعاون المثمر والروح البناءة التي شهدتها العلاقات المشتركة بين الصين ومصر في مواجهة أزمة كورونا في بدايتها، مشيدًا في هذا الإطار بالتعامل الناجح لمصر في احتواء تداعيات الجائحة.