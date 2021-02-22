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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمين مجلس التعاون يلتقي وزير خارجية قطر بالدوحة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:39 م
نايف الحجرف
نايف الحجرف
نيفين أشرف
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أجرى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، الاثنين، زيارة لقطر، اجتمع فيها مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقًا لبيان الأمانة العامة لمجلس التعاون، جرى خلال الاجتماع بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضوء مخرجات القمة الخليجية في دورتها الـ41، والتي احتضنتها محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، والحرص على تعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعات شعوبها، وفقًا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الـ 147 للمجلس الوزاري والذي سيعقد الشهر القادم.

وناقش الاجتماع العلاقات الإقليمية والدولية لمجلس التعاون، وأهمية تعزيزها والدفع بها لخدمة المصالح المشتركة، ولتعزيز الأمن والاستقرار ودور مجلس التعاون في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

تأتي زيارة الحجرف الأخيرة إلى قطر، بعد شهر ونصف من توقيع بيان "العُلا" خلال أعمال القمة الخليجية الـ41 بالمملكة السعودية، والذي تم بموجبه إعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر"، وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ الخامس من يونيو 2017.

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