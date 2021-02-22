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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تؤكد أهمية اكتساب المهارات الرقمية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:31 م
ميركل
ميركل
وكالات
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أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الإثنين، أهمية اكتساب المهارات الرقمية في عالم يتزايد تحكم التقنية الرقمية فيه.

وخلال نقاش افتراضي مع وزيرة التعليم الألمانية، أنيا كارليشيك، وخبراء من الاقتصاد الرقمي ورئيسة مؤتمر وزراء التعليم والشئون الثقافية، بريتا ارنست، عقدت ميركل مقارنة بين الرقمنة والتيار الكهربائي، وقالت إن الناس يستخدمون التيار الكهربائي لتشغيل المصابيح أو الموقد، ويعرفون كيف تم إنتاجه وأين تكمن الأخطار والفرص.

وأضافت ميركل: "هكذا ينبغي أن تعرف بعض الشيء عن هذا وكيف ينشأ، وأن البيانات تُكَوِّن الأساس كمادة خام، وأنها تتم برمجتها عبر خوارزميات، وأن كل هذا ليس عملا خارقا"، ووصفت ميركل الإلمام بهذه المعلومات بأنه علم أساسي يجعل الناس أكثر أمانا.

وخلال النقاش أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق "مبادرة التعليم الرقمي"، والتي ترمي إلى "دعم تطوير المهارات في عالم يتسم بالطابع الرقمي".

كانت ميركل قالت، في رسالتها عبر الفيديو في وقت سابق، إن هذا الأمر يتعلق بمواصلة تحسين التعلم بالاستعانة بالعروض الرقمية، وتعزيز المعرفة بأهم مجالات الرقمنة.

ورأت ميركل أن التعامل الكفء مع العروض الرقمية سيكتسب المزيد من الأهمية في الحياة اليومية، وقالت إن المعروف أن كبار السن بالذات يرغبون في الحصول على المزيد من عروض المساعدة.

وفي إطار المبادرة، تم الإعلان عن توفير تطبيق جديد للتحميل طورته رابطة مدارس لتعليم الكبار، ومن خلال هذا التطبيق يمكن التجول في مدينة افتراضية.

ويشرح التطبيق باستخدام أمثلة واختبارات معرفية ما تعنيه الرقمنة في الحياة اليومية بالضبط في الوقت الراهن بدءا من الساعة الذكية ذات الوظائف الصحية مرورا بالعمل من المنزل والمؤتمرات عبر الفيديو ووصولا إلى الهاتف الذكي الذي يتحكم في أنظمة الإضاءة عن بُعْد.

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