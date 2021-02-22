رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر واستخراج شهادة المخالفات 2021
الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:54 م
فعلت الحكومة المصرية رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر واستخراج شهادة المخالفات عبر بوابة الحكومة المصرية وخدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور، في إطار حرص الدولة على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على المواظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين مواطنينها.
1 - استخراج شهادات المخالفات أونلاين دفع القيم المستحقة عنها عن بعد بتلك البطاقات
2 - طلب توصيل شهادة المخالفات بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة
3 - يمكن الدفع النقدي عند الاستلام
4 - يمكن طلب استخراج شهادات المخالفات عن بعد
5 -اختيار دفع قيمة المخالفات المستحقة عنها نقدًا عن الاستلام بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة.
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كما يمكن متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقة وطلبات الدفع والتي تتيح الاستعلام عما تم فيها في أي وقت على مدار اليوم، بالإضافة إلى إمكانية التظلم الإلكتروني على قيم المخالفات المرورية دون الحاجة للتوجه إلى مقار نيابات المرور الكلية، ومن ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.
خدمات المرور عبر بوابة الحكومة المصريةكما أتاحت بوابة الحكومة المصرية الكثير من خدمات المرور مثل الاستعلام عن المخالفات وقيمتها ودفع قيمة المخالفات واستخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، في إطار حرصها على لضمان سلامة وصحة المواطنين والعاملين بها والحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا، واتباع تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنتظمة الصحة العالمية في الإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد.
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر واستخراج شهادة المخالفاتويرصد لكم "الدستور" رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر واستخراج شهادة المخالفات لاستخدام خدمات المرور الجديدة على مستوى جمهورية مصر العربية عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة من "https:ppo.gov.egwebcenterportalPPOPortalpages_publicservicestrafficservices"
خدمات المرور الإلكترونيةوتعد أبرز خدمات المرور الإلكتورنية الإستعلام الإلكترونية عن قيم المخالفات المرورية المستحقة على رخص القيادة المطورة أو المركبات، والتي تتيح الاستعلام عنها في أي على مدار اليوم، وإماكية الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة ميزة الحكومية
1 - استخراج شهادات المخالفات أونلاين دفع القيم المستحقة عنها عن بعد بتلك البطاقات
2 - طلب توصيل شهادة المخالفات بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة
3 - يمكن الدفع النقدي عند الاستلام
4 - يمكن طلب استخراج شهادات المخالفات عن بعد
5 -اختيار دفع قيمة المخالفات المستحقة عنها نقدًا عن الاستلام بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة.
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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر أونلاين من موقع وزارة الداخلية
كما يمكن متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقة وطلبات الدفع والتي تتيح الاستعلام عما تم فيها في أي وقت على مدار اليوم، بالإضافة إلى إمكانية التظلم الإلكتروني على قيم المخالفات المرورية دون الحاجة للتوجه إلى مقار نيابات المرور الكلية، ومن ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.