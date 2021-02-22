رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر واستخراج شهادة المخالفات 2021

خدمات المرور عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر واستخراج شهادة المخالفات

خدمات المرور الإلكترونية



كما يمكن متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقة وطلبات الدفع والتي تتيح الاستعلام عما تم فيها في أي وقت على مدار اليوم، بالإضافة إلى إمكانية التظلم الإلكتروني على قيم المخالفات المرورية دون الحاجة للتوجه إلى مقار نيابات المرور الكلية، ومن ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.







