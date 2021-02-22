ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة، اليوم الإثنين، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد الإمبابى، مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.واستهلت "المحافظ" جلسة المجلس بإصدار عدد من التوجيهات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والتى جاء منها الالتزم بالضوابط الخاصة بتطوير الميادين بالمدن، إذ أكدت على ضرورة عرض الموضوع أولًا ودراسته مع إدارة التخطيط العمرانى وكل الجهات المعنية قبل البدء فى أى أعمال، وذلك للتأكد من مطابقة عمليات التطوير لكل المعايير والاشتراطات المقررة فى هذا الشأن، وأيضًا عقد دراسة لتحديد أماكن مناسبة لمنافذ "أمان" للسلع الاستهلاكية والتى تأتى ضمن جهود وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين، كما شددت "محافظ دمياط" على تكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية.وعلى جانب آخر، أكدت "الدكتورة منال عوض" على مدير إدارة المرور بتكثيف الخدمات المرورية بمدينة دمياط ووضع خطة محددة بالتعاون مع الوحدة المحلية لتنظيم حركة سيارات السرفيس وتيسير الحركة المرورية.وفى ختام الجلسة، تمت الموافقة على عدد من المذكرات والتقارير والتى جاء من بينها إصدار قرار تخصيص للقطعتين رقم ٣٥ و٣٦ بشارعى ١٠٥ و١٠٧ بمدينة رأس البر لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى، وذلك لإقامة عدد ٣ عمارة للإسكان الاستثمارى، وأيضًا مناقشة ملف تخصيص مساحة ٥٠٧ أمتار لإقامة مجمع للدفاع الاجتماعى بكفر البطيخ.