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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مكانك مش هنا يا جلالة الملك».. مواقف من حياة تحية كاريوكا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:02 م
تحية كاريوكا
تحية كاريوكا
نرمين ضيف الله
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة بدوية محمد علي النيداني كريم (تحية كاريوكا) والتي ولدت بالإسماعيلية، وبدأت ممارسة الرقص والغناء والتمثيل وهى في سن صغيرة كموهبة وسافرت للقاهرة هربًا من تعذيب شقيقها لها وتعرفت على الراقصة سعاد محاسن، ثم ذهبت إلى بديعة مصابني وحينها اكتشفتها بديعة وانضمت إلى فرقتها عام 1935.

مواقف تحية السياسية
- ساعدها سليمان باشا نجيب في تنميتها ثقافيًا وسياسيًا، ما أثر عليها سياسيًا حيث قامت بأداء دور سياسي بارز، وألقى القبض عليها أكثر من مرة بسبب نشاطها السري.

- ساعدت أنور السادات في هروبه من الإنجليز وحجزه في المعتقل، كما تم القبض عليها عندما كانت متزوجة من أحد الضباط الأحرار واتهامها بمساعدته في قلب نظام الحكم وتوزيع منشورات.

-في 1948 كان لتحية كاريوكا نشاطًا سياسيًا، ظهر في مساعدتها للثوار ضد الاحتلال الإنجليزي، كما كانت من أوائل المشاركين في مقاومة العدوان الثلاثي على مصر.

- في 1948، نقلت كاريوكا أسلحة في سيارتها الخاصة للفدائيين، وقامت بتخزينها في مزرعة شقيقتها. - تسببت الفنانة الكبيرة في إحراج الملك فاروق حينما شاهدته في كازينو الأوبرج، وقالت له "مكانك مش هنا يا جلالة الملك"، ما جعله يسرع منصرفًا.

- في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، تم القبض عليها وتم حبسها لمدة 101 يوم، برفقة زوجها الضابط مصطفى كمال صدقي، بتهمة "قلب نظام الحكم"، كما تم اعتقالها مرة أخرى، حينما انتقدت نظام الرئيس عبدالناصر.

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